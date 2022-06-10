فرقة بي.تي.إس تصدر ألبومها الجديد اليوم

تتجه فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية لإصدار ألبومها الجديد “دليل” (بروف) الجمعة، في عودة منتظرة إلى عالم الموسيقي مع احتفال أعضائها بالذكرى التاسعة لظهورهم الأول هذا الشهر.

وسيصدر الألبوم في الساعة الواحدة بعد الظهر (04:00 بتوقيت جرينتش). وحقق المقطع الدعائي للأغنية الجديدة أكثر من 17.8 مليون مشاهدة على يوتيوب في أقل من يومين.

وأصبحت الفرقة المكونة من سبعة أعضاء العام الماضي أول فرقة آسيوية تفوز بجائزة فنان العام في حفل جائزة الموسيقى الأمريكية.

وظهرت الفرقة لأول مرة في 13 يونيو حزيران 2013، ومنذ ذلك الحين قادت انتشار موسيقى البوب الكورية في أنحاء العالم بكلمات الأغاني والحملات الاجتماعية التي تهدف إلى تمكين الشباب.

على صعيد آخر، التقى أعضاء الفرقة، الأسبوع الماضي، بالرئيس الأميركي “جو بايدن” في البيت الأبيض لمناقشة جرائم الكراهية التي تستهدف الآسيويين.

وأدلوا حينها بتصريحات موجزة للصحافيين قبل الاجتماع، داعين إلى وقف الجرائم التي تستهدف الأميركيين ذوي الأصول الآسيوية.

وقال عضو الفرقة جيمين: “أزعجنا التصاعد الأخير لجرائم الكراهية، ويشمل ذلك جرائم الكراهية بحق الأميركيين من أصل آسيوي. لوضع حد لهذا ودعم القضية، نود أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن أنفسنا مرة أخرى”.

كذلك اعتبر أعضاء المجموعة الآخرون أن “المساواة تبدأ عندما ننفتح ونحتضن جميع اختلافاتنا”، آملين أن يكون اليوم خطوة واحدة إلى الأمام لاحترام وفهم كل واحد كشخص له قيمة.

وأضافوا: “نشكر الرئيس بايدن والبيت الأبيض على إتاحة هذه الفرصة المهمة للتحدث عن القضايا المهمة وتذكير أنفسنا بما يمكننا القيام به كفنانين”.