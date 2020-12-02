فرقة “بي تي إس” تنهار وتدخل جاد من السلطات لمنع تفككها

يبدو أن فرقة بي تي اس الكورية تأخذ مسارا جديا نحو تفكيك الفرقة التي تشهد نجاحا لا مثيل له في التاريخ، فهي أشهر فرقة على الإطلاق، والأكثر حصدا للمشاهدات على منصة يوتيوب. لكن ما سبب احتمالية تفكك الفرقة ؟ وكيف تدخلت السلطات؟.

وفي التفاصيل، أقر برلمان كوريا الجنوبية قانونا جديدا يؤثر بشكل مباشر على حياة فرقة “بي تي إس” الكورية الجنوبية وعلى مستقبلها الفني الذي انتشر مؤخرا ليصل أثره إلى أمريكا.

وبحسب قوانين كوريا الجنوبية، يجب على الرجال الكوريين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بمجرد بلوغهم 28 عامًا، إذا لم يفعلوا ذلك في وقت سابق.

ويبلغ اثنان من أعضاء الفرقة الشهيرة “بي تي إس”، الشابين جين وشوفا، عمر 28 عامًا، مما يعني أن الفرقة ستتفكك وتنهار في حال ذهاب اثنين من أعضائها إلى الخدمة الإلزامية.

وتدخل البرلمان الكوري، على الفور، بدعوة من المسؤولين في البلاد، لمنع انهيار الفرقة، قبل أشهر من ذهاب أعضائها إلى الخدمة الإلزامية، نظرا للتأثير العالمي الكبير الذي أحدثته هذه الفرقة، ونشرها للثقافة الكورية الجنوبية حول العالم، بحسب “الغارديان”.

وصادق البرلمان الكوري الجنوبي على تغيير قانون الخدمة الإلزامية في البلاد، حيث تم تمديد الحد الأقصى للسن إلى 30 عامًا لمن يُسمح لهم بتأجيل خدمتهم.

وتم إعفاء أعضاء الفرقة في عام 2018 من الذهاب إلى الخدمة الإلزامية ومنحوا تأجيلا لمدة سنتين، بسبب تأثيرهم العالمي، على عكس باقي المشاهير والموسيقيين والرياضيين في البلاد، مثل لاعب كرة القدم في توتنهام سون هيونغ مين، حيث لم يعف من الخدمة.