فرنسا تتحضّر لموقعة "الديوك" و"أسود الأطلس" بإجراءات أمنيّة خاصة

تتحضر فرنسا من خلال إجراءات أمنية خاصة لمواكبة مباراة نصف نهائي المونديال المرتقبة بين منتخبي “الديوك” و”أسود الأطلس”.

فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن حشد 10 آلاف شرطي في مختلف مناطق باريس، وذلك لتأمين العاصمة من حالات الشغب والإشراف على الاحتفالات المتوقعة بعد لقاء فرنسا والمغرب.

أضاف: سيتم حشد 10 آلاف شرطي، 5 آلاف في باريس، لا سيما حول الشانزليزيه، مع تأمين محيط باريس بـ 5 آلاف شرطي أيضًا.

فيما ذكرت تقارير صحافية في فرنسا، أنّ شارع الشانزيليزيه الشهير وسط العاصمة باريس، سيجري إغلاقه، مساء يوم الأربعاء، تفاديًا لأي أعمال شغب وعنف قد تندلع بالتزامن مع المباراة.

إذ تخشى السلطات حدوث أعمال شغب، نظرًا إلى وجود مشجعين فرنسيين وآخرين مغربيين ومغاربيين، قد يدخلون في مواجهة مع بعضهم البعض.

كانت السلطات الفرنسية قد أخرجت 1200 عنصر من الشرطة إلى الشارع، خلال مباراة ربع النهائي التي جرت بين المغرب والبرتغال، وانتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون مقابل.

وفي مساء اليوم نفسه، كان منتخب فرنسا قد لعب ضد إنجلترا وفاز عليها بهدفين مقابل واحد، في مباراة مثيرة.

يشار إلى أنّ شارع الشانزيليزيه الذي يضم متاجر فاخرة إلى جانب مقاه ومطاعم، لم يسلم من أعمال تخريب وحرق خلال احتجاجات سياسية واجتماعية في فرنسا.