فرنسا تتقدم على المغرب في الشوط الأول... هل تلتقي مع الأرجنتين في النهائي؟

تقدمت فرنسا حاملة اللقب على المغرب في نهاية الشوط الاول من ثانية مباراتي الدور نصف النهائي لمونديال قطر، والتي تقام بينهما مساء اليوم على استاد البيت.

ومنح المدافع تيو هرنانديز “الديوك” التقدم في الدقيقة الخامسة، بكرة سددها اكروباتية في شباك الحارس المغربي ياسين بونو.

وتتطلع فرنسا الى الدفاع عن لقبها الأحد 18 كانون الاول على استاد لوسيل امام الارجنتين التي حجزت امس مكانها بفوزها على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

في حين يأمل المغرب التعويض في الشوط الثاني، لتفادي اللعب مع كرواتيا السبت 17 منه على استاد خليفة الدولي على المركز الثالث.