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فرنسا تطيح بإنجلترا وتتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2022 11:14 مساءً
لاعبا المنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو ورافائيل فاران

لاعبا المنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو ورافائيل فاران (رويترز)

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فازت فرنسا 2-1 على إنجلترا، بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفا بضربة رأس قرب النهاية وأهدر المهاجم هاري كين ركلة جزاء، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر (السبت 10-12-2022).

وافتتح أوريلين تشواميني لاعب الوسط التسجيل لفرنسا بتسديدة هائلة في الدقيقة 17، وأدرك كين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعدما تعرض زميله بوكايو ساكا لخطأ من تشواميني داخل المنطقة.

وسجل جيرو بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أنطوان جريزمان ليعيد التقدم لفرنسا في الدقيقة 78.

وحصل كين على فرصة جديدة للتعادل، بعدما احتسب ركلة جزاء بسبب خطأ ضد البديل ميسون ماونت، لكن قائد إنجلترا أطاح بالكرة عاليا قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق أمام أكثر من 68 ألف متفرج.

وستلعب فرنسا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أمام منتخب المغرب الذي صعق البرتغال وخرج فائزا 1-صفر اليوم ليصبح أول فريق عربي أو أفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المسابقة.

وفي المباراة الأخرى بقبل النهائي ستلعب الأرجنتين مع كرواتيا.

    المصدر :
  • رويترز

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