الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تهزم المغرب وتتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي المونديال

منذ 6 دقائق
المنتخب الفرنسي

المنتخب الفرنسي

A A A
طباعة المقال

ستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وأصبح هرنانديز أول لاعب منافس يهز شباك المغرب في البطولة، حيث جاء الهدف السابق الوحيد بشكل عكسي، بعدما استغل ارتباكا داخل المنطقة وتابع تسديدة أبدلت اتجاهها من كيليان مبابي وسجل في شباك الحارس ياسين بونو من مدى قريب في الدقيقة الخامسة.

وأضاف البديل راندال كولو مواني الهدف الثاني بعد مشاركته مباشرة بعدما تابع أيضا تسديدة أبدلت اتجاهها من مبابي، بطريقة مشابهة للهدف الأول، في الدقيقة 79.

وعانى منتخب المغرب من ضربة مبكرة بإصابة اثنين من أبرز مدافعيه وهما نايف أكرد قبل البداية مباشرة ورومان سايس في منتصف الشوط الأول، ورغم ذلك امتلك فرصة للتعادل بتسديدة خلفية رائعة من جواد الياميق لكن الحارس هوجو لوريس أنقذها ببراعة.

ورغم استحواذ المغرب على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني، فقد فشل المنتخب المعروف باسم “أسود الأطلس” في مواصلة مفاجآته بعدما فاز على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في البطولة الجارية ليصبح أول منتخب عربي أو أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي للمسابقة.

وستكون فرنسا أول منتخب يصل إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 2002، والآن ستفكر أمام الأرجنتين يوم الأحد أن تصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1962 وإيطاليا في 1938.

وسيخوض منتخب المغرب مباراة أخرى أمام كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت.

    المزيد من منوعات

    بطولة كأس العالم موسما لعشاق كرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    كأس العالم يتسبب بإصابة شاب بشلل في الوجه
    مونديال قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    فرنسا تتقدم على المغرب في الشوط الأول... هل تلتقي مع الأرجنتين في النهائي؟
    ليونيل ميسي
    حارس الأرجنتين: ما يفعله ميسي بكأس العالم لم أشاهده في حياتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجم كرواتيا لوكا مودريتش
    قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
    كأس العالم قطر ٢٢
    صورة.. شتيمة ميسي تتحول لعلامة تسويقية في الأرجنتين!
    إبراهيموفيتش
    كأس العالم قطر ٢٢
    رسالة من إبراهيموفيتش إلى رونالدو.. "القدر سيمنح ميسي كأس العالم"