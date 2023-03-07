فريتز وشيانتيك في رحلة الدفاع عن اللقب في إنديان ويلز

– سيلعب الأمريكي تيلور فريتز مع مواطنه بن شيلتون أو الإيطالي فابيو فونيني في بداية رحلة الدفاع عن لقب بطولة إنديان ويلز للتنس هذا الأسبوع، بينما قد تخوض إيجا شيانتيك المصنفة الأولى مواجهة قوية في الدور الثالث أمام بيانكا أندريسكو بطلة 2019.

وعانى فريتز من ألم شديد قبل أن ينهي سلسلة من 20 انتصارا متتاليا لمنافسه رافائيل نادال ويحرز لقبه الأول للأستاذة من فئة ألف نقطة العام الماضي، وسيتطلع إلى نهاية سعيدة جديدة بعد سحب قرعة الأدوار الرئيسية يوم الإثنين.

وإذا تنحت المفاجآت جانبا، قد يلعب فريتز في دور الثمانية مع الدنمركي هولجر رونه المصنف السابع الذي أحرز لقبه الأول للأساتذة العام الماضي عندما تفوق في باريس على نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ويبدو المتألق دانييل ميدفيديف، الذي أحرز لقبه الثالث على التوالي بالتتويج في دبي هذا الشهر، في طريقه لمواجهة النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث في دور الثمانية، بينما قد يلعب الإسباني كارلوس ألكاراز أمام الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في دور الثمانية.

وانسحب ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من البطولة يوم الأحد، كما سيغيب نادال بعدما تفاقمت إصابته في بطولة أستراليا المفتوحة.

وفي منافسات السيدات، قد تلعب شيانتيك أمام كارولين جارسيا، الفائزة بلقب البطولة الختامية، ضمن منافسات دور الثمانية بعدما تبدأ مشوارها أمام الأمريكية كلير ليو أو البلجيكية أليسون فان أويتفانك، حيث جنبتها القرعة اللعب في الدور الأول وكذلك أندريسكو.

وستلعب أرينا سبالينكا المصنفة الثانية، التي أحرزت لقبها الأول في البطولات الكبرى في أستراليا، ضد أليز كورنيه أو يفجينيا في بداية مشوارها بالمسابقة.