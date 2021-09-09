فريق إنجليزي يتصدر أغلى تشكيلة في أوروبا

أصبحت الأندية العالمية المنافسة والمتألقة في الدوريات الكبرى تقاس بحجم الأموال التي يمتلكها النادي وسعر اللاعبين، فالأندية التي تصرف أموالاً في استقطاب النجوم، يعود عليها ذلك بالأثر الإيجابي.

تصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أغلى تشكيلة في الدوريات الخمس الكبرى، فيما حل بايرن ميونيخ في المرتبة الـ13.

فبحسب إحصاء للمركز الدولي للدراسات الرياضية الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، أو ما يعرف اختصارا باسم ” CIES”، فإن تشكيلة حامل لقب الدوري الإنجليزي ووصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي، مانشستر سيتي، يعتبر الأغلى بقيمة وصلت لـ1,08 مليار يورو.

وحل منافسه من المدينة نفسها نادي مانشستر يونايتد بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت 1,02 مليار يورو، ليتخطا قطبا مدينة مانشستر حاجز المليار.

وجاء نادي باريس سان جيرمان الذي فرض نفسه قويا في سوق الانتقالات، في المرتبة الثالثة، بقيمة إجمالية بلغت 939 مليون يورو.

والمثير في الأمر هو خروج نادي بايرن ميونيخ من قائمة العشرة، ليحتل المرتبة الـ13 بقيمة وصلت لـ421 مليون يورو، فيما حل فريق ريال مدريد في المركز الرابع بقيمة وصلت لـ787 مليون يورو وبرشلونة في المركز التاسع بقيمة وصلت لـ578 مليون يورو.

وشهدت قائمة العشرة الأوائل سيطرة إنجليزية بتواجد 6 أندية، يذكر بأن حساب القيمة الشرائية يتم من خلال احتساب مبالغ رسوم الانتقال، والمكافآت والحوافز في العقود.