فريق تشيلسي الإنكليزي يُكمل رسمياً صفقة الألماني تيمو فيرنر

أعلن فريق تشيلسي الإنكليزي، اليوم الخميس، عن إكمال صفقة الألماني تيمو فيرنر، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، وذلك بعد أسبوع من الأخبار التي تداولتها الصحف الرياضية العالمية حول اقتراب مهاجم لايبزيغ من فريق “البلوز”.

وقال فريق تشيلسي في بيانه الرسمي: “وافق تيمو فيرنر صاحب الـ24 سنة على الشروط الشخصية مع فريق البلوز، وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا. وسيبدأ رحلته مع فريقه الجديد في شهر يوليو/ تموز مباشرةً بعد أن يجتاز الفحص الطبي”.

ولم يذكر النادي “اللندني” حتى الآن قيمة الصفقة أو مدة العقد بين الطرفين، في وقت أشارت بعض الصحف الرياضية العالمية إلى أن القيمة ناهزت الـ47.5 مليون يورو، سيدفعها فريق تشيلسي لفريق لايبزيغ الألماني.

ويُعبتر فيرنر واحدا من أكثر المهاجمين الشباب المُميزين في أوروبا حالياً، ويشتهر بسرعته وتحركاته المُميزة وقدرته على التواصل مع خط الوسط وصناعة الخطورة في الثلث الأخير، ويمكنه اللعب في مركز رأس الحربة أو الجناح في تشكيلة (4-3-3).

وسجل المهاجم فيرنر مع فريق لايبزيغ الألماني 32 هدفاً وصنع 13 في 43 مباراة لعبها حتى الآن على صعيد المنافسات المحلية والأوروبية، وأمامه مباراتان فقط لكي يرفع حصيلته الجيدة في موسم 2019-2020.