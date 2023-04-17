فريق هيونداي سيكرم سائقه الراحل كريج برين في رالي كرواتيا

قال فريق هيونداي المنافس في بطولة العالم للراليات الاثنين إنه سيشارك بسيارتين وسيكرم سائقه الراحل كريج برين في رالي كرواتيا هذا الأسبوع.

وأعلن هيونداي في بيان يوم الخميس الماضي 14\4\2023 وفاة السائق الأيرلندي برين في حادث خلال الاستعداد لرالي كرواتيا.

وقال الفريق إن مساعد السائق جيمس فولتون خرج سالما من الحادث.

وذكرت وسائل إعلام أن سيارة برين خرجت من المسار واصطدمت بعمود أثناء استعداد السائق (33 عاما) لرالي كرواتيا في ثاني مشاركة له بالموسم.

وحل برين، الذي بدأ مسيرته مساعدا للسائق قبل أن يتولى عجلة القيادة في 2008، ثانيا في رالي السويد في فبراير\شباط الماضي عندما عاد إلى فريقه بدوام جزئي بعد عام مع فريق إم-سبورت فورد.

واعتاد المشاركة في بطولة العالم على مر السنين، لكنه نادرا ما نافس لموسم كامل. ولم يفز بأي سباق لكنه حل ثانيا في ستة سباقات.

وكان برين سيرافق البلجيكي تييري نوفيل والفنلندي إيسابيكا لابي في رالي كرواتيا.

وقال سيريل أبيتبول رئيس هيونداي إن الفريق قرر سحب السيارة الثالثة احتراما للسائق الراحل كما درس فكرة الانسحاب من رالي كرواتيا.

وأضاف “كان واضحا من ردود فعل كل من يعرف كريج جيدا أن المشاركة ستكون أفضل طريقة لتكريمه. لقد تشاورنا مع عائلته وأيدت الفكرة.

“ننافس في هذا الرالي في المقام الأول لتكريم كريج ومسيرته وموهبته المذهلة.

“كان كريج معتزا وفخورا بتمثيل أيرلندا في السباقات لذلك سنطلي السيارة بعلم أيرلندا تخليدا لذكراه”.

وقالت بطولة العالم للراليات إنها ستحجب رقم برين في السباقات (42) حتى نهاية الموسم، وينطلق رالي كرواتيا الجولة الرابعة من الموسم يوم الخميس المقبل وينتهي الأحد.