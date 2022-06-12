الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فشل في قفزته.. بالفيديو اصطدام "سبايدرمان" بالمبنى

منذ 13 ساعة
سبايدرمان -تعبيرية

سبايدرمان -تعبيرية

A A A
طباعة المقال

انتهى عرض لشخصية “سبايدرمان” في افتتاح صالة “أفينجرز” بديزني لاند في كاليفورنيا، على نحو صادم، بعدما فشل في إنجاز قفزة كان يقدمها أمام الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو، نقلته شبكة “فوكس” Fox، اصطدام “سبايدرمان” بالمبنى الذي كان يفترض أن يهبط فوقه، وسط ذهول الجمهور الذي كان حاضرا في المكان لمتابعة اللقطة المثيرة.

وبعد الاصطدام، كشفت “ديزني لاند” للجمهور أن “سبايدرمان لم يكن حقيقيا وإنما روبوت”، حسبما ذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” UPI للأنباء.

وأعادت “ديزني لاند” المحاولة بعد إصلاح الروبوت، لينجح سبايدرمان في قفزته الجريئة التالية.

    المزيد من منوعات

    ماتيو بيريتيني
    ماتيو بيريتيني يحرز لقب بطولة شتوتغارت للتنس
    شحن بطارية
    5 أعراض تنذر بتلف بطارية الهاتف
    لماذا تصدر سيارتك صوتًا عند الفرملة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"