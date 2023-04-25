فشل "مقلب" ضد أديل في برنامج "كاربول كاريوكي"

حاول مقدم برنامج “كاربول كاريوكي” جيمس كوردن، مقدم برنامج موسيقي مع نجوم الفن والترفيه من السيارة، تنفيذ “مقلب” ضد النجمة البريطانية أديل، من دون نتيجة.

وفي نهاية حلقة أمس الإثنين من البرنامج، تذكر الصديقان المقربان محاولة كوردن مع أديل، التي قالت: “لا أحد يستطيع أن يخدعني”.

وقال كوردن: “أعددت هذه الخطة الكاملة، وعندما أتحدث عنها الآن، تبدو سخيفة، بادعاء أن دباً يتجول في الشوارع، ولذلك نقلنا دباً آلياً من كندا”.

وأوضح أن فريقه نسّق مقابلة مع أديل في منزل، ثم تتوقف المقابلة بعد ذلك بسبب تحذير من دب على وشك الوصول إلى المنزل. وفي “كاربول كاريوكي” أمس، تحدث الصديقان عن المقلب، والذي ساعدت مقدمة الأخبار جيل كينغ في تحضيره بتسجيل تقرير إخباري مزيف عن هروب الدب، لعرضه في غرفة مكياج أديل.

وفسدت الخطة بعد أن أبلغ أحد مساعدي أديل بالأمر. وأضافت المغنية “أنا أُراقب” و”من الذي يملك هذا المنزل؟” واضطر المقدم في النهاية إلى التخلي عن محاولة الإيقاع بها.