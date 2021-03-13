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فصل جديد من تاريخ الفن.. بيع لوحة رقمية بـ69 مليون دولار

13 - مارس - 2021
بيع لوحة رقمية بمبلغ قياسي

بيع لوحة رقمية بمبلغ قياسي

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في رقم قياسي يشهد على فصل جديد من تاريخ الفن، بيعت لوحة رقمية للفنان الأميركي بيبل بمقابل 69.3 مليون دولار إثر مزاد لدار كريستيز استمر أسبوعين.

وقالت دار المزادات كريستيز إن المشتري يستخدم اسم مستعار “ميتاكوفان” وهو مستثمر في العملات المشفرة.

والمزاد للعمل الفني للفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـ Beeple، عرض في المزاد الذي انتهى الخميس، يعد الأول من نوعه لعمل رقمي لا يوجد في الشكل المادي يعرض من قبل دار مزادات كبرى.

وتمت المصادقة على العمل من قبل blockchain ، مما يؤكد أصالته وملكيته، في نوع جديد من الأصول الرقمية.

وقالت الدار في بيان إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية الغير قابلة لاستصدار مثيل لها.

والعمل الذي يحمل اسم “كل يوم- أول 5000 يوم” هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة فردية، تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاما.

وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولار والتي دفعها ميتاكوفان في شكل عملة مشفرة.

وأدخل العمل الفنان الأميركي لقائمة أفضل ثلاثة فنانين على قيد الحياة.

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