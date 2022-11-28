"فضحتينا".. فيفي عبده في موقف محرج بسبب كأس العالم

تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده، لموقف محرج، بعد أن اختلط الأمر عليها، أثناء تهنئة منتخب عربي فاز بمباراة كأس العالم 2022 ، الأحد.

فقد وجهت التهنئة للمنتخب السعودي بدلا من المنتخب المغربي الذي فاز في المباراة بهدفين دون رد علي حساب نظيره البلجيكي.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: “ألف مبرووووك للمملكة العربية السعودية على الفوز في مبارة النهاردة في كأس العالم، فخر لكل العرب”.

وانهالت التعليقات على المنشور قائلين: “المغرب اللي فازت فضحتينا روحي ارقصي أحسن”، “مش دا مش دا”، “يا فوفا السعودية ملعبتش النهاردة، كل سنة وأنتي طيبة”.

وفاز منتخب المغرب بهدفين دون رد على حساب نظيره بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.