فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة… “غيب”

طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة “غيب” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مطلع الأغنية: “غيب عن عيني لو مرتاح… واعتبره حب وراح وانساني… عن نفسي مش هانساك… روح مش فارقه عندي كتير.. جوايا حب كبير… وكفاية اللي انا عشته معاك”.

وفي اقل من ساعة حققت الاغنية 41 الف مشاهدة، و”غيب” تأتي بعد نحو شهرين من أغنية “بتوحشيني”، التي حققت نحو 7 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعيد. وعاد فضل شاكر من الاعتزال قبل نحو عامين، وطرح عدداً من الاغنيات.

وكان فضل شاكر ظهر قبل ايام في بث مباشر عبر حسابه على “إنستغرام”، في لقاء مع جمهوره حيث تحدث عن أعماله الفنية الجديدة، كما قدّم مجموعة مميزة من أغنياته.