فعلها ميسي.. وتجاوز رونالدو!

بعد الإنجاز العالمي المتميز الذي حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه، في إحراز بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، سجل ميسي رقماً قياسيلً جديداً على منصة “أنستغرام” بعدما حظيت صورته بعدد مليوني من الإعجابات.

وباتت الصورة التي تظهر ميسي يحمل الكأس التي فاز بها رفقة منختب بلاده، الصورة الرياضية الأكثر شهرة على المنصة، متجاوزا بذلك صورة سبق أن نشرها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لتأبين النجم الأرجنتيني الراحل، دييغو ماردونا في نوفمبر 2020.

وحصلت صورة ميسي بالفعل على ما يقرب من 20 مليون إعجاب، حتى إعداد هذا التقرير، وهو رقم قياسي لصورة رياضية على منصة “انستغرام”.

وحققت الأرجنتين لقبها الأول في كوبا أميركا منذ العام 1993 على حساب البرازيل بهدف نظيف لأنخل دي ماريا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو جانيرو السبت الماضي، ليحقق ميسي أول لقب دولي كبير مع بلاده دام انتظاره طويلاً بعد إخفاقه في أربع مباريات نهائية كبرى.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني و ميسي توصلا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد الأخير لمدة خمس سنوات، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية الأربعاء.