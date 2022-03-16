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فعل مقزز للغاية.. لن تصدق ماذا فعلت عاملة منزلية لأسرة كويتية خلال عام كامل!!

منذ 16 ساعة
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ضج الشارع الكويتي بتفاصيل حادثة أقدمت عليها عاملة منزلية داخل بيت إحدى الأسر الكويتية، وذلك بعدما قامت السلطات الأمنية الكويتية بالقبض على العاملة وكشف ملابسات ما حصل.

ووفقاً لما ذكرت جريدة الأنباء الكويتية، فقد كان أفراد الأسرة يشككون في الفترة الأخيرة في تغير مذاق الطعام، ليكتشفوا أن عاملة المنزل تعمدت وضع فضلاتها في طعام الأسرة بشكل منتظم على مدى عام.

وتمكنت العائلة من كشف هذه العفلة الشنيعة، عبر وضع كاميرا مراقبة في المطبخ، حيث أصيبوا بصدمة كبيرة بما تفعله العاملة التي أقرت بالذنب، مبررة ذلك بإقامتها في غرفة نوم على سطح المنزل.

وذكرت جريدة الأنباء الكويتية أن مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة وقع قرار إبعادها إداريا، “بعد إقدامها على تصرف شديد الغرابة”.

ونقلت الجريدة عن مصدر أمني قوله: “كان من الممكن أن توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم إلى جانب تهم أخرى خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها”.

وقال المصدر لـ”الأنباء”: “منذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة، دون معرفة العاملة التي رصدتها الكاميرا وهي تضع الفضلات في إناء ثم توزعها على الاطعمة والمشروبات”.

وأضاف “بمواجهتها بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام المواطن اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة، وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا”.

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