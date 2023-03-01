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فكرة جريئة من تشيلسي لزيادة تفاعل الجماهير

منذ 15 ثانية
نادي تشيلسي

نادي تشيلسي

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، عن تشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن الجماهير “للمشاركة في المناقشات وتبادل المعلومات والأفكار” بشأن الأمور التي تؤثر على المشجعين وذلك لزيادة التفاعل مع عشاق الفريق.

وفي يونيو حزيران‭‭ ‬‬من العام الماضي، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على خطة “لتعزيز العمل الجماعي مع المشجعين” في الدوري تتضمن تشكيل مجالس استشارية للجماهير لزيادة التفاعل.

وقال تشيلسي إن المجلس الاستشاري سيتألف من ستة ممثلين عن المشجعين.

وأضاف في بيان “سيشارك المجلس الاستشاري في المناقشات وعملية تبادل المعلومات والآراء بشأن القرارات المحتملة التي تؤثر على جماهير تشيلسي.

“سينصب التركيز على الرؤية الاستراتيجية للنادي وأهدافه إضافة إلى اتخاذ القرارات على المدى المتوسط والطويل.

“سيجتمع المجلس الاستشاري ثلاث مرات على الأقل سنويا مع أعضاء مجلس إدارة تشيلسي في حضور كبار المديرين التنفيذيين للنادي أيضا”.

وقال اتحاد روابط مشجعي تشيلسي إن هذا الإعلان “لحظة تاريخية” لعشاق النادي لكنه أضاف أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإزالة المخاوف بشأن طريقة اختيار أعضاء المجلس الاستشاري.

وشكلت أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك مانشستر يونايتد وليفربول مجالس مماثلة في السنوات الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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