فلامنغو يستعين بسامباولي

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي العريق تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مديراً فنياً له خلفاً للمقال فيتور بيريرا.

وجاء في تغريدة عبر حساب النادي أن سامباولي وقع عقداً مع النادي حتى “31 كانون الأول (ديسمبر) 2024”.

وكان إشبيلية الاسباني أقال سامباولي في 21 آذار (مارس) الماضي بعد خمسة أشهر فقط من وصوله إلى الأندلس، بسبب النتائج السيئة.

ويملك سامباولي (63 عاماً) خبرة في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد سانتوس بين كانون الأول (ديسمبر) 2018 حتى الشهر ذاته من العام التالي، ثم أتلتيكو مينيرو من آذار (مارس) 2020 إلى شباط (فبراير) 2021، قبل أن ينتقل إلى مرسيليا الفرنسي.

وسيشرف مدرب الأرجنتين وتشيلي السابق على تشكيلة تضم أمثال إيفرتون ريبيرو والتشيلي المخضرم أرتورو فيدال.

وأقال فلامنغو، حامل لقب مسابقة كأس ليبرتادوريس، بيريرا بعد قرابة ثلاثة أشهر فقط من وصوله، وذلك بعد يومين على خسارته المذلة أمام فلوميننسي 1-4، في إياب الدور النهائي لبطولة ولاية ريو دي جانيرو.

وعانى الفريق لتحقيق النتائج تحت قيادة بيريرا، وخسر الكأس السوبر البرازيلية وكأس أميركا الجنوبية “ريكوبا” وكأس العالم للأندية، حيث سقط أمام الهلال السعودي في نصف النهائي في شباط (فبراير) الماضي في مدينة طنجة المغربية.

واستهل فلامنغو حملة الدفاع عن لقبه في كأس ليبرتادوريس، الموازية لدوري أبطال أوروبا، بخسارة أمام أوكاس الإكوادوري الأسبوع الماضي.

وبات سامباولي المدرب الثالث لفلامنغو منذ فوزه بكأس ليبرتادوريس تحت قيادة دوريفال جونيور في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ويبدأ فلامنغو مشواره في الدوري المحلي، الأحد، على أرضه أمام كوريتيبا.