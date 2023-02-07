فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على سالرنيتانا

فاز يوفنتوس 3-صفر على سالرنيتانا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل تألق المهاجم دوسان فلاهوفيتش الذي سجل هدفين وصنع الهدف الثالث (الثلاثاء 7-2-2023).

وكانت المباراة هي الأولى التي يبدأها المهاجم الصربي، الذي تعرض لعدد من الإصابات هذا الموسم، في الدوري منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وافتتح فلاهوفيتش التسجيل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء حصل عليها يوفنتوس بعد مخالفة ارتكبها هانز نيكولوسي ضد مانويل لوكاتيلي داخل منطقة الجزاء.

وضاعف فيليب كوستيتش النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عندما تهيأت تسديدة فلاهوفيتش أمامه ليسدد في المرمى.

وأحرز فلاهوفيتش الهدف الثالث بعد 80 ثانية من بداية الشوط الثاني عندما سدد كرة منخفضة قوية من أول لمسة إلى داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يصل يوفنتوس إلى النقطة 26 من 21 مباراة، بينما تجمد رصيد سالرنيتانا عند 21 نقطة في المركز 16.