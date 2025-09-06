"فلسطين 36"..فيلم عن الماضي يتردد صداه في الحاضر بمهرجان تورونتو السينمائي

يسرد عمل المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر قصة متجذرة في الماضي لكن صداها يتردد في الحاضر، وربما تعطي الأمل في المستقبل.

يستكشف فيلم “فلسطين 36″، الذي عُرض لأول مرة أمس الجمعة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فلسطين في عام 1936 وهي تغلي تحت الانتداب البريطاني بينما كان اليهود الفارون من أوروبا يؤسسون موطئ قدم لهم بالقرب من الأراضي العربية وأحيانا عليها.

تمتلك شركة (ووترميلون بيكتشرز) حقوق توزيع الفيلم في الولايات المتحدة وكندا، وهو الفيلم الذي تقدمت به فلسطين لجائزة الأوسكار هذا العام.

تدور أحداث الفيلم إلى ما يقرب من قرن من الزمن، لكنه يبدو انعكاسا للعصر الحالي بكل تفاصيله تقريبا وفيه يناضل أبطاله الفلسطينيون من أجل حقوقهم بينما يحاصرهم المستوطنون الزاحفون وقوة استعمارية قاسية.

وهنا تبرز أسئلة منها متى تجب المقاومة وما إذا كان يتعين أن يقاوموا وكيف يمكن أن تبدو هذه المقاومة، وما هو ثمنها.

وقالت آن ماري لرويترز “كانت القصة دوما معاصرة جدا بالنسبة لي… لم أرغب أبدا أن تبدو وكأنها شيء من الماضي. لكن كل تلك التداعيات (لعام 1936)، أعني أنها مهدت الطريق لكل ما نشهده اليوم”.

رسائل الفيلم قوية لكنها ليست خفية إذ تقول إحدى الشخصيات لأخرى “ربما عليك أن تفكر في أي جانب من التاريخ تريد أن تقف عليه”، وعلى مدار 119 دقيقة، يوصل الفيلم لمشاهديه الرسالة ذاتها.

ويعكس محتوى الفيلم الحاضر، فبعد مرور ما يقرب من عامين على بدء الحرب العسكرية الإسرائيلية على غزة، استُشهد أكثر من 64 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في القطاع الذي تحول جزء كبير منه إلى أنقاض ويواجه سكانه مجاعة، بحسب مراقبين دوليين.

ويصف باحثون وجماعات حقوقية، ومنها إسرائيلية، أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية.

كانت آن ماري وفريق عملها قد قضوا 10 أشهر في مرحلة التحضير للإنتاج وكانوا على وشك بدء التصوير عندما قلبت أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها عالمهم وعملهم رأسا على عقب.

وقالت “كنا في بيت لحم. وكان لا بد من إجلاء الجميع… انهار كل شيء وعندها حل الظلام. واشتدت الظلمة والحلكة”.

وأضافت “واجهتنا مشكلات العالم الأول الهينة نسبيا. صنع فيلم عندما تكون هناك إبادة جماعية يبدو حقا وكأنه امتياز. لكنه مهم بالنسبة لنا. مهم للجميع. وقد بدا الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأننا فنانون، وهذا ما نفعله”.

ومن بين نجوم الفيلم جيريمي ايرونز وهيام عباس فيما يلعب صالح بكري دور فلسطيني يشعر بأن عليه المقاومة.

وقال إن الناس قد يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى المقاومة.

وأضاف “الفن هو… من أشكال المقاومة. لكنه نوع من المقاومة الروحية الحية”.