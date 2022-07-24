فنانة تدعم حمو بيكا وتوجه له نصيحة

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” مقطع فيديو جمعه بالفنانة يسرا على هامش حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عادل إمام.

وظهرت يسرا خلال الفيديو وهي تصافح بيكا قائلة له: “أهلا أهلا إزيك يا حبيبي بنحبك من قلبنا، ربنا يديك الصحة”، وعلق الأخير على الفيديو قائلاً: “اتعب واشتغل لحد ما تقابل الفنانة والقامة الفنية الكبيرة يسرا”.

وكان عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير قد حضروا حفل زفاف “فرح” ابنة المنتج عصام إمام شقيق الزعيم إلى رجل الأعمال محمود عبد النبي، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكان ضمن الحضور يسرا، المخرج رامي إمام، لبلبة، هاني رمزي، فيفي عبده، أشرف زكي، حمو بيكا ومصمم فستان زفاف العروس هاني البحيري، وأحيت أولى فقرات الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.