فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري

كشفت الفنانة الهندية المعتزلة سنا خان كواليس اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى حلم غريب غير مسار حياتها.

وأعلنت سنا خان في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اعتزال الفن والانسحاب من عالم العروض الترفيهية من أجل خدمة الإنسانية والتفرغ للعبادة.

وعقب ذلك، تزوجت من رجل الدين “أنس سيد” في ولاية جوجارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وروت الفنانة المعتزلة، بحسب موقع Bolywood Life، قصة معاناتها من الاكتئاب بعد أن أصبحت نجمة ناجحة، مؤكدة أنه على الرغم من امتلاكها كل شيء، إلا أنها لم تكن سعيدة.

وأضافت أنها رأت نفسها في رؤية وهي تحترق في القبر، ففكرت في تغيير حياتها، واعتبرت ذلك رسالة من الله تعالى.

وتابعت: “في حياتي الماضية بالطبع، كان لدي كل شيء، الاسم.. الشهرة.. المال. كان بإمكاني فعل أي شيء وكل ما أردته ولكن الشيء الوحيد الذي كان ينقصني هو السلام في قلبي”.

ومضت قائلة: “كنت كأنني أمتلك كل شيء ولكن لماذا أنا لست سعيدة؟ كانت حياتي صعبة للغاية وكانت هناك أيام من الاكتئاب، وكانت هناك رسالة من الله أستطيع رؤيتها من خلال علاماته”.

وتابعت: “في عام 2019، وخلال شهر رمضان، كنت أرى قبراً في أحلامي، كنت أراه مشتعلاً ورأيت نفسي في القبر. لم أر القبر فارغاً، رأيت نفسي فيه. شعرت أن هذه علامة على أن الله يعطيني فرصة، أنني إذا لم أتغير، فهذه هي نهايتي”.

وأضافت خان: “هذا جعلني أشعر ببعض القلق. ما زلت أتذكر التغييرات التي حدثت لي. استمعت لجميع الخطب الإسلامية التحفيزية. وفي إحدى الليالي، قرأت شيئًا جميلاً جداً. كانت الرسالة تقول إنكِ لا تريدين أن يكون يومك الأخير هو أول يوم ترتدي فيه الحجاب. هذا شيء أثَّر في نفسي بعمق وبدأت في البكاء”.

وأوضحت أنها استيقظت في صباح اليوم التالي، وكان يصادف يوم ميلادها، وارتدت الحجاب وقالت لنفسها: “لن أخلع هذا أبداً مرة أخرى”. كما أعربت عن سعادتها بالذهاب إلى الحج مع زوجها. وقالت: “أنا سعيدة لأنه الآن بعد أن تغيرت، لن أعود وأخلع الحجاب”.

من هي سنا خان؟

و”سنا خان” من مواليد 21 أغسطس/ آب 1988، وهي ممثلة وعارضة أزياء وراقصة هندية معتزلة. وقد بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، ومنها انتقلت إلى عالم الإعلانات والأفلام والبرامج التلفزيونية. كما قدمت 14 فيلمًا بخمس لغات. وبدأت شهرتها عقب المشاركة في برنامج تلفزيون الواقع Bigg Boss عام 2012 حيث وصلت إلى التصفيات النهائية.