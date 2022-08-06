فنانة شهيرة تتعرض لحادث.. انتشلوها من قلب النيران!

نقلت الممثلة الأميركية آن هيش إلى المستشفى في حال الخطر بعد تعرضها لحادث سير، في لوس أنجلوس، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.

وأفادت أجهزة الإنقاذ في لوس أنجلوس بأن سيارةً اصطدمت بمنزل مؤلف من طابقين في حي مار فيستا “مما تسبب في تسجيل أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل”.

وأضافت أن المرأة التي كانت تقود السيارة “نُقلت الى المستشفى في حال حرجة”.

كما أكدت وسائل إعلام أميركية عدة معلومات نشرها موقع “تي إم زي” المتخصص في أخبار المشاهير وتشير إلى أن سائقة السيارة من نوع “ميني كوبر” زرقاء اللون هي الممثلة آن هيش.

واصطدمت سيارة الممثلة البالغة 53 سنة بدايةً بمرآب أحد المنازل قبل أن تصطدم بالفيلا في مار فيستا وتوقع أضراراً كبيرة، بحسب وسائل الإعلام.

من جهتهم، أفاد رجال الإنقاذ في لوس أنجلوس بأن العناصر الذين توجهوا إلى مكان الحادث والبالغ عددهم نحو ستين شخصاً احتاجوا إلى أكثر من ساعة ليخمدوا الحريق الذي تسبب به حادث الاصطدام.

وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينات القرن الفائت من أبرزها “سيكس دايز، سيفن نايتس” و”دوني براسكو”. واشتهرت في دور أدّته بمسلسل “أناذر وورد” وحازت بفضله جائزة “داي تايم إيمي” سنة 1991.