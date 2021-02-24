فنانة كبيرة تهاجم محمد رمضان " عمر البلطجة ما كانت نمبر وان"

علقت النجمة المصرية رجاء حسين على لقب “نمبر وان” الذي منحه الفنان المصري محمد رمضان لنفسه في لقاء تلفزيوني أجرته مؤخرا.

قالت النجمة المصرية رجاء حسين، خلال إطلاله جديدة لها عبر لقاء تلفزيوني بث في قناة “سي بي سي” الفضائية إن إطلاق النجم المصري محمد رمضان على نفسه “نمبر وان”، يعبر عن “عدم ثقة”.

وعبرت النجمة المصرية عن رأيها في تصريحات أدلت بها عبر برنامج “اسألني”، وقالت: “لما رمضان يسمي نفسه (نمبر وان) فده عدم ثقة في نفسه، لأن عمر ما كانت البلطجة (نمبر وان) في حياتنا”.

وأضافت حسين قائلة باللهجة المصرية المحكية: “عيب لما أقول على نفسي أنا كذا، أنا أخلي الجمهور والمشاهدين هما اللي يطلقوا عليّا ده، لقب سيدة الشاشة فاتن حمامة جِه من الجماهير وهي لم تُطلق اللقب على نفسها”.

واعتبرت النجمة المصرية القديرة أن استعراض النجوم لسياراتهم الفاخرة ومظاهر الترف التي يعيشونها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأنه استفزاز، وقالت: “ده استفزاز للجماهير، يا سيدي ربنا يزيدك من نعيمه ويديك كمان وكمان بس بلاش استفزاز”، بحسب مجلة “لها” المتخصصة بأخبار الفن والنجوم.

يشار إلى أن النجمة رجاء حسين، كانت قد أطلت في آخر أعمالها الفنية ضمن مسلسل “واحه الغروب” مع كل من النجمين خالد النبوي ومنه شلبي في عام 2017.