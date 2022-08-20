فنانة لبنانية تهاجم ياسمين صبري: ليست ممثلة ومستفزة!

اتهمت الفنانة اللبنانية جيهان قمري، النجمة المصرية ياسمين صبري باستفزاز الجمهور من الطبقة المتوسطة والفقيرة بتعمدها استعراض ثروتها.

وواصلت جيهان قمري هجومها خلال لقائها مع الإعلامية رغدة شلهوب، في برنامج “نص الكلام”، الذي يبث عبر قناة “النهار” قائلة: “الفن مش تريند وأني راكبة طيارة خاصة وألبس براند، وعمر ما الفلوس ما بتعمل بني آدم، البني آدمين هما اللي بيعملوا فلوس، لكن اللي مزعلني أن في ناس مش لاقية تاكل والوضع الاقتصادي في الوطن العربي كله صعب، فمش كل نفس أصوره الأفورة وحشة، لكن ده لأنها بتتسلى، وهي ناجحة انها تريند على السوشيال ميديا”.

وبسؤالها هل تغار من ياسمين صبري ردت قائلة: “أنا بحب شخصيتها، ولا أغار منها، لكن مش بشوفها ممثلة شاطرة، أنا بشوفها ملكة جمال جامدة جدًا لكن لو شيلنا الفلوس مش هتعمل حاجة، ولو قارنا بينها وبين دينا الشربيني فدينا رائعة”.

وتابعت: “دلوقتي مفيش بطولة مش ضروري تبقي ممثلة شاطرة وجامدة علشان تبقي بطلة، لكن رأس المال ممكن يخليكي بطلة، وهي فرصة جت لياسمين وتبقى حمارة لو ما استغلتهاش، لكن محتاجة تشتغل على نفسها كممثلة، ناقصها إحساس بالدور، في تعابير وأحاسيس”.