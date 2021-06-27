فنانة لبنانية مصابة بالسلالة الهندية رغم تلقيها لقاح أسترازينيكا

أعلنت قناة “أغاني أغاني” على حسابها عبر تويتر إصابة الفنانة اللبنانية مي حريري بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، وذلك أثناء اقامتها في لندن.

وكتبت قناة أغاني أغاني، في تغريدة عبر “تويتر”: “الحمدلله على سلامة النجمة مي حريري بعد اصابتها بالسلالة الهندية من فايروس كورونا اثناء إقامتها في لندن… مي بخير لكنها تعاني من العوارض القاسية رغم تلقيها للقاح استرازينيكا”.

الحمدلله على سلامة النجمة #مي_حريري بعد اصابتها بالسلالة الهندية من فايروس #كورونا اثناء إقامتها في #لندن .. مي بخير لكنها تعاني من العوارض القاسية رغم تلقيها للقاح استرازينيكا. @HaririAMay pic.twitter.com/TSyPJ35WUq — Aghani Aghani (@aghaniaghani) June 27, 2021

وانهالت التعليقات المتمنية لحريري الشفاء العاجل لا سيما أن المتحور الهندي يشكل قلقا كبيرا في دول العالم، بينما لم يسجل لبنان حتى اليوم أي إصابة بالمتحورات.