فنان بدرجة طبيب.. بعض المعلومات في ذكرى رحيل عزت ابو عوف

تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الفنان عزت أبو عوف الذي قدم الكثيير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية والغنائية التي نالت إعجاب الجمهور.

ولد عزت أبو عوف عام 1948 في الزمالك، وكان والده ملحن معروف وهو أحمد شفق أبو عوف العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية.

حصل عزت أبو عوف على بكالوريوس الطب، ورغم تفوقه الدراسي إلى أن شغفه بالموسيقى والفن تغلب عليه ولم يستطع مقاومته، وشارك في نهاية الستينات في العديد من الفرق الموسيقية حتى أسس فرقته “4M” عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Cats.

واعتمد أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بانضمام شقيقاته معه وقدموا 8 ألبومات أشهرها “جنون الديسكو”، و”الليلة الكبيرة”، وعرفوا بأغانٍ انتشرت وقتها مثل “طرزان” و”ماما زمانها جاية”، و”شبان الأيام دي”.

شارك بصفته الفنية في فيلم “إسماعيلية رايح جاي” كمكتشف لموهبة محمد فؤاد حتى انضم إلى المسرح لإثقال موهبته الفنية.

وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة الـ 34 للمهرجان.

شارك عزت أبو عوف في مسرحيات عديدة منها خربشة وبودي جارد، وكانت بدايته الحقيقية في السينما مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم “أيس كريم في جليم”.

أصبح عزت أبو عوف علامة فارقة ومهمة في العديد من الأفلام، وكانت مشاركته ضرورية لنجاح الأعمال ودعم الشباب مثلما فعل في مجال الغناء والموسيقى.

أبرز أفلام عزت أبو عوف:

من أبرز أفلام عزت أبو عوف “عمر وسلمى، عبود على الحدود، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، ليلة البيبي دول”، وغيرهم.

وفي الدراما لم يقصر عزت أبو عوف حق موهبته وجمهوره وترك لهم إرثا كبيرا من الأعمال الكلاسيكية الهامة أبرزها هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، أميرة في عابدين، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود وغيرهم.

كشف عزت أبو عوف، عن مروره بفترة قاسية، بعد رحيل زوجته الأولى فاطيما، مشيرًا إلى أن ذلك أشعره بالحزن الشديد، وأصابه بأمراض نفسية تطلبت تدخلًا طبيًا، فدخل حينها المصحة النفسية ثلاث مرات، مشيرًا إلى أنه عندما أحبها كان عمره 18 عامًا، وهي في الـ14، وعن تخطيه هذه المرحلة، قال إنه تعرف على زوجته الثانية أميرة، فأحبها وبدأ حياته من جديد معها، وهي كانت مديرة أعماله وتهتم به وبملابسه وبعمله منذ أكثر من 22 عامًا، وتُعتبر من أقرب الناس إليه.

وتوفى عزت أبو عوف يوم 1 يوليو عام 2019، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ ‏دخل المستشفى إثر إصابته بانخفاض شديد في ضغط الدم على خلفية معاناته مع مشكلات في الكبد والقلب ‏ومرض في الأعصاب، أدى لنقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات ‏بمنطقة المهندسين‎ ‎في حالة حرجة، ومنع الأطباء عنه الزيارة.