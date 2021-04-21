فنان سوري يقاضي رامز جلال بسبب سخريته من "حذاء" حمو بيكا

يواجه الفنان المصري رامز جلال أزمة قانونية جديدة بسبب السخرية التي يطلقها في حلقات برنامج ”رامز عقله طار“ الذي يعرض في موسم رمضان عبر شاشة ”mbc“ مصر.

وأصدر المطرب السوري أركان فؤاد زوج المطربة المصرية نادية مصطفى بيانا صحفيا أكد أنه تواصل مع وكيله القانوني لاستشارته في الإجراء المناسب ضد رامز جلال بعدما ذكر الفنان المصري اسمه بالبرنامج خلال سخريته من حذاء حمو بيكا ضيف حلقته.

وكان قد ظهر حمو بيكا خلال الحلقة بإطلالة غريبة، قال عنها رامز جلال: ”ايه لبس الخديوي اللي لابسه ده“ بينما لم يسلم الحذاء الذي ارتداه حمو بيكا من السخرية فقال رامز: ”انت لابس جزمة أركان فؤاد“.

وقرر أركان فؤاد الذهاب للقضاء حتى يتم الاعتذار بشكل رسمي والتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به إثر هذه الحلقة، فضلا عن ملاحقة رامز جلال أمام نقابة المهن التمثيلية التابع لها وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري.

وعبر أركان فؤاد في البيان عن استيائه الشديد من رامز جلال والشركة المنفذة للبرنامج والقناة التي تبثه بسبب التعدي اللفظي من قبل رامز تجاه شخص وقيمة المطرب أركان فؤاد بوصفه أنه موضة قديمة بعدما نعت حذاء مؤدي المهرجانات حمو بيكا بأنه يرتدي حذاء أركان فؤاد خلال وصفه لطريقة سيره والملابس الغريبة التي يرتديها كونها لا تليق بمدينة الملاهي التي تم تصوير البرنامج بها.

وتساءل أركان فؤاد في بيانه عن دخله ببرنامج المقالب هذا، والذي يأتي به الضيوف أياً كان اتفاقنا أو اختلافنا معهم ليتم عمل المقلب بهم بالقول والفعل عن رضا تام كما فعل مع ضيفي هذه الحلقة بضربه طلقات مطاطية عليهما في أماكن حساسة وخادشة للحياء العام لإثارة ضحكات المشاهدين.

يذكر أن الفنان القدير أركان فؤاد هو مطرب وممثل سوري متزوج من الفنانة المصرية نادية مصطفى وله منها ثلاثة بنات هم ”ريم وفيروز وهمسة“، ومن أشهر أغانيه: ”بدنا نتجوز ع العيد، في عيونك شلال، مجاريح الهوي، أول حب في إسكندرية“.

ولأركان فؤاد تجربة في التمثيل مع الفنان محمد صبحي ضمن عروض مهرجان المسرح للجميع، حيث شارك في مسرحيات (كارمن، سكة السلامة، لعبة الست) وكانت آخر أعماله التمثيلية مسرحية ”غزل البنات“ وقد تم تكريمه مؤخرا من محمد صبحي في احتفالية 50 سنة مسرح.