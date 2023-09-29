فنان عربي شهير إلى جانب رونالدو في إعلان موسم الرياض 2024

ظهر الفنان المصري أحمد عز الى جانب نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وذلك في الإعلان الرسمي لموسم الرياض 2024، المقرر انطلاقه في الشهر المقبل، تحت شعار “توقع أي شيء “.

ونشر مستشار الهيئة العامة للترفيه، تركي آل شيخ، مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الدعائي للإعلان أظهر فيه أهم معالم موسم الرياض والفعاليات التي سيشهدها الحضور، حيث أشار إلى أن هذا الموسم سيكون الأقوى والأضخم مقارنة بالمواسم السابقة.

ويظهر عز في في بداية المقطع جالسًا على كرسي ذهبي، ثم يقف ويبدأ السير في أرجاء المكان مبرزًا أهم معالمه ثم يظهر رونالدو، وهو يلعب كرة القدم باحترافية، ثم يركل الكرة بمحاذاة عز، الذي بدوره يشيد بأدائه ويمنحه علامة الامتياز.