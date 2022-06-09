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فنان مصري يتعرض للسرقة ويطلب المساعدة عبر فيسبوك

منذ 56 دقيقة
سرقة - تعبيرية

سرقة - تعبيرية

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كشف الفنان حجاج عبدالعظيم عن تعرضه للسرقة، وذلك من خلال بوست كتبه علي حسابه الرسمي علي الفيسبوك.

الفنان المصري حجاج عبد العظيم

الفنان المصري حجاج عبد العظيم

وقال حجاج عبدالعظيم، “ياريت لو حد عنده حل للمشكلة دى يساعدنى ويساعد رجال مباحث العمرانية، لانهم فعلا عاملين مجهود كبير قوى للقبض عليه .. ده حرامى دخل الكافيه عندى الصبح بدرى آخر شهر رمضان وكسر الباب وسرق شاشات وتابلت واجهزه صوت وفلوس والكاميرات صورته والفيديوهات موجوده بتاعته فيها كل التفاصيل .. ياريت لو أى حد يعرف أى معلومات عنه يتصل بيا فى سريه تام وله مكافئه ماليه ولكم جزيل الشكر .. رقم الاتصال 0111—-668”.

وأرفق صورة للشخص الذي قام بسرقته علي حد وصفه، مؤكداً أن السرقة حدثت أخر شهر رمضان وأن رجال المباحث يواصلون البحث عنه.

من الصور التي نشرها الفنان حجاج عبد العظيم للسارق

من الصور التي نشرها الفنان حجاج عبد العظيم للسارق

من الصور التي نشرها الفنان حجاج عبد العظيم للسارق

من الصور التي نشرها الفنان حجاج عبد العظيم للسارق

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