فنان مصري يفجر مفاجأة: كنت باكل انا واخواتي بواقي قرايبنا

فجر الفنان المصري سامح حسين، مفاجآت مدوية عن حياته الشخصية والصعوبات التي واجهته في حياته وكوابيس بداياته الفنية، مؤكدًا أنه عمل في أكثر من مجال في بداية حياته لمساعدة والدته.

وكشف خلال لقاء مع برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عن أنه وأخواته كانوا يتناولون “بواقي” أكل أقاربهم بسبب ضيق الحال، وقال: “أمي كانت بتقول لقرايبي أنها مربية فراخ في المنور وعاوزة بواقي الأكل ليهم، وكانوا بيدوها بواقي الأكل وكنت أنا وإخواتي الفراخ اللي بناكل البواقي، وأنا بحترم جدًا كل اللي بيشتغل ويصرف على أهله”.

وأضاف أنه لا يخجل من ماضيه أبدا، موضحا أن “والدتي كانت منفصلة عن أبي وكانت هي من تتولى الإنفاق علينا.. أنا اتمرمطت كتير أوي في حياتي”.

كما كشف عن أنه عمل في عدة مهن خلال دراسته الجامعية، لينفق على دراسته وأسرته، موضحا “اشتغلت فواعلي كنت بشيل الطوب والرمل على ضهري وأطلع بيهم أدوارا عالية لدرجة أن الشغلانة دي أثرت على ضهري حتى يومنا الحالي، ومكنتش بشعر بالخجل إطلاقًا بل بالعكس كنت سعيدا جدا”.

وعن أكثر المواقف صعوبة في حياته، قال” أصعب أيام حياتي حين توفيت والدتي، ومن بعدها وفاة أخويا الصغير غريقا في الإسكندرية، ويعتبر أنا اللي ربيت إخواتي وبعتبرهم أولادي.. والدي حاول يعتذر قبل وفاته لكن كان خلاص”.

يذكر أن سامح حسين، ينتظر عرض فيلمه الجديد بعنوان “سندويتش عيال”، بعد غياب دام نحو 3 سنوات عن السينما، حيث كان آخر أعماله في السنيما فيلم “عيش حياتك” الذي تم عرضه عام 2019.