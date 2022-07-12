فنان مصري يواجه انتقادات بعد اتهامه بالترويج للمخدرات

تعرض المطرب المصري مسلم لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرح أحدث أغانيه “أنا جوبك صاحبك وحبيبك”.

وأدى الفنان المصري جزءًا من الأغنية عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”، وعقب مشاركته لمقطع الفيديو واجه انتقادات لاذعة من جانب متابعيه، بدعوى أنه يروج ويدعو الشباب لتناول المواد المخدرة.

وتقول كلمات الأغنية التي أداها مسلم: “تنساني يومين وأجيلك.. أنا جوبك صاحبك وحبيبك.. أنا بونطك وتمللي في جيبك.. وبصهلل المزاج.. تحكي لي يا صاحبي همومك.. تحرقني بعدلك يومك.. تلجأ لي وتحس بكونك.. وتكون عال العال.. مفحرتش غير على شفايفي.. الانبساط على قد تبغي.. أنا اللي ريحتي بتعلي.. معايا تحس بتأني.. معايا كل شيء مرضي”.

ومسلم هو فنان مصري من مواليد عام 1998. بدأ الغناء سنة 2011 من خلال الأفراح الشعبية، وطرح أولى أغانيه عام 2014.

وتضم قناة مسلم عبر يوتيوب 16 أغنية أعلاها مشاهدة “اتنسيت”، و”قبل ما أوصلك”، و”مش ندمان”، و”هنيالك”.