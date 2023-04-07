فوربس تكشف عن قائمة مليارديرات العرب.. أين حل نجيب وطه ميقاتي؟

أصدرت مجلة “فوربس” الأمريكية بداية شهر نيسان الحالي قائمة عالمية تضم 2640 مليارديرا من بينهم 10 شخصيات هي الأكثر ثراء في الوطن العربي.

وضمن “القائمة العربية” يحتفظ أثرياء من مصر والإمارات العربية المتحدة بالمراتب الأولى، إضافة إلى المستثمر ورجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب الذي يجيء في المرتبة الثانية.

وجاء تصنيف العائلات العربية الأكثر ثراء في 2023 وفق مجلة “فوربس” كالآتي:

1- احتل المصري ناصف ساويرس المرتبة الأولى بـ7.4 مليارات دولار.

2- الجزائري يسعد ربراب بـ4.6 مليارات دولار.

3- الإماراتي حسين سجواني بـ4.5 مليار دولار.

4- المصري محمود منصور بـ3.6 مليار دولار.

5- المصري نجيب ساويرس بـ3.3 مليار دولار.

6- الإماراتي عبد الله بن أحمد العزير بـ3 مليارات دولار.

7- اللبناني ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي بـ2.8 مليار دولار.

8- اللبناني طه ميقاتي بـ2.8 مليار دولار.

9- العماني سهيل بهوان بـ2.7 مليار دولار.

10- الإماراتي عبد الله الفطيم بـ2.4 مليار دولار.

ووفق تقرير فوربس، فقد خسر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ما يقارب 300 مليون دولار في 2023 مقارنة مع العام الماضي وذلك جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.

أما الجزائري يسعد ربراب، فلقد انخفضت هو أيضا ثروته في 2023 بحوالي نصف مليار دولار مقارنة بالعام 2022.

أما أبرز من تنامت ثروته، فقد كان الإماراتي حسين سجواني، حيث زادت مكتسباته المالية بـ66 بالمائة مقارنة مع العالم الماضي.

ماذا عن آل ميقاتي؟

أسس رئيس الحكومة اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي أسس مع شقيقه طه مجموعة “إيم 1” القابضة ومقرها بيروت.

كما استثمر أيضا في شركة مختصة في مجال الاتصالات بجنوب أفريقيا وفي شركة “investcom” المتخصصة في بيع الهواتف التي تعمل عن طريق الأقمار الصناعية والتي أسسها في 1982 أيام الحرب اللبنانية.

وعلى ضوء تصنيف “فوربس” تقدر ثروة الأخوين اللبنانيين نجيب وطه ميقاتي بـ 5.6 مليار دولار. والمستثمران استطاعا جني أرباح طائلة رغم الأزمة الاقتصادية واجتماعية العصيبة التي تعصف بالبلد منذ عدة سنوات.

أما ثروة المليارديرات المصريين فبلغت في المجمل 14.3 مليار دولار في 2023. ويبقى السؤال هل سترتفع ثروة هؤلاء الأغنياء العرب في السنوات القليلة المقبلة أم سيقعون ضحية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهدد العالم؟.