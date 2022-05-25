فورد تتكبد غرامة بأكثر من 19 مليون دولار بتهمة التضليل!

تكبدت شركة فورد لتصنيع السيارات، غرامة مالية كبيرة لتسوية مزاعم إعلانها الكاذب عن الاستهلاك الاقتصادي للوقود وسعة الحمولة في بعض شاحناتها الصغيرة والسيارات الهجينة، وفقاً لموقع “فوربس”؟

ستقوم شركة فورد بدفع مبالغ متفاوتة من المال بقيمة 19.2 مليون دولار إلى 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا، التي تابعت التحقيق متعدد الولايات.

يُحظر على فورد القيام بإعلانات كاذبة أو مضللة بشأن الاستهلاك الاقتصادي للوقود في المركبات الجديدة أو سعة الحمولة بموجب اتفاقية التسوية.

قادت ولايات أوريغون وتكساس وإلينوي وماريلاند وفيرمونت وأريزونا التحقيق في الولايات.

ولم ترد فورد على الفور على طلب فوربس للتعليق.

إعلانات فورد المضللة

زعمت الولايات أن شركة فورد ضللت المستهلكين عندما أطلقت على سعة حمولة شاحناتها الصغيرة من طرز Super Duty لعام 2011-2014، صفة “الأفضل في فئته” بعد أن تجاوزت شاحنات أخرى شركة فورد في طراز العام السابق.

كذلك، تضمنت إعلانات Hybrid Games مقطعًا لسيارة فورد من طراز C-Max وهي تتفوق على سيارة تويوتا من طراز Prius، وهو ما اعتبرته الولايات المشاركة في التحقيق خداعًا، حيث يتفاخر الإعلان بأن سيارة C-Max “أكثر قوة من دون التضحية بكفاءة استهلاك الوقود”.

قامت شركة فورد في وقت لاحق بتقليص كمية الوقود التي أعلنت عنها في البداية والتي بلغت 47 ميلاً للغالون، إلى 42 ميلًا للغالون في أثناء القيادة في ظروف حركة المرور في المدينة، أي في ظروف الكبح المتكرر والقيادة بسرعات منخفضة، وإلى 37 ميلًا للغالون الواحد للسفر على الطرق السريعة، مع السفر بسرعات أعلى.