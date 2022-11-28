فوز البرتغال 2-صفر على أوروجواي لتصبح ثالث فريق يتأهل لدور 16

فازت البرتغال 2-صفر على أوروجواي الاثنين بثنائية من لاعب الوسط برونو فرنانديز لتصبح ثالث فريق بعد فرنسا والبرازيل يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم.

وسيطر الفريق الأوروبي على المبارا قبل أن تدخل تمريرة عرضية من فرنانديز في الدقيقة 54 مرمى سيرجيو روشيت حارس أوروجواي الذي انطلق إلى نقطة الجزاء حيث ارتقى كريستيانو رونالدو لتسديد الكرة برأسه واحتفل بالهدف في البداية.

وسجل فرنانديز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد عقب مراجعة تقنية الفيديو. وستندم أوروجواي، التي أطاحت بالبرتغال من كأس العالم 2018، على سلسلة من الفرص قبل الاستراحة، حيث مر لاعب الوسط رودريجو بنتانكور من ثلاثة لاعبين ليطلق تسديدة رائعة أنقذها الحارس بينما أطلق مكسيمليانو جوميز تسديدة في القائم وسدد لويس سواريز في الشبكة من الخارج.

ورفع الفوز الثاني للبرتغال رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثامنة لتتأهل إلى دور الستة عشر.

ويتعين على أوروجواي، التي تحتل المركز الثالث بنقطة واحدة، الفوز على غانا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة للحصول على فرصة للتأهل للدور التالي.