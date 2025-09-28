فوز "القمر" النمساوي بجائزة مهرجان فيلم المرأة بسلا في المغرب

فاز الفيلم الروائي الطويل (القمر) للمخرجة النمساوية كردوين أيوب بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المغرب في دورته الثامنة عشرة والتي أسدل الستار عليها أمس السبت.

يحكي الفيلم قصة لاعبة فنون قتالية تسمى سارة، والتي غادرت بلدها النمسا متحمسة لتدريب ثلاث شقيقات من عائلة ميسورة في الشرق الأوسط، لكنها تصطدم بواقع التقاليد هناك، حيث الفتيات مقيدات بمجموعة من التقاليد والعادات، والرياضة ثانوية في حياتهن.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (ماناس) من إخراج ماريانا بريناند، وهو إنتاج مشترك بين البرازيل والبرتغال.

وفاز الفيلم البلجيكي (السور الصغير) لمخرجته إيف دوشمان بجائزة الفيلم الوثائقي، كما نال الفيلم المغربي الطويل (404.01) للمنتج محمد الداغور جائزة “الضفة الأخرى للمناصفة” التي تقدم للعمل الأكثر مساواة بين الجنسين.

وذهبت جائزة الجمهور الشبابي الخاصة بالفيلم المغربي القصير إلى (إخوة الرضاعة) لمخرجته كنزة التازي، فيما ذهبت في فئة الفيلم المغربي الطويل إلى فيلم (404.01) للمخرج يونس الركاب.

تنافست 10 أفلام من أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والدول العربية على الجائزة الكبرى، كما تنافست خمسة أفلام بمسابقة الأفلام الوثائقية.

وكرم المهرجان الذي بدأ في 22 سبتمبر أيلول في هذه الدورة الممثلة المصرية حنان مطاوع، والممثلتين المغربيتين سعاد النجار وفرح الفاسي، إضافة إلى الإعلامية المغربية صباح بنداوود.