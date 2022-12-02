السبت 8 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022 |
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فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل في نهائيات كأس العالم 2022

منذ ساعة واحدة
هدف فينسن أبو بكر في مرمى البرازيل

هدف فينسن أبو بكر في مرمى البرازيل (رويترز)

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فازت الكاميرون على تشكيلة احتياطية لمنتخب البرازيل 1-صفر في ختام منافسات المجموعة السابعة في ملعب لوسيل اليوم الجمعة لكن ذلك لم يكن كافيا ليودع المنتخب الأفريقي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

واحتلت الكاميرون المركز الثالث بأربع نقاط متأخرة بنقطتين عن سويسرا صاحبة المركز الثاني التي فازت على صربيا 3-2.

وتصدرت البرازيل التي كانت قد تأهلت بالفعل المجموعة بفارق الأهداف بست نقاط وستواجه كوريا الجنوبية في دور الستة عشر.

واقترب كل من فريد وأنتوني وبرونو جيمارايش من التسجيل بينما تألق جابرييل مارتينيلي مع بطل العالم خمس مرات والذي كان في طريقه لتعادل سلبي.

لكن الكاميرون هزت الشباك أخيرا بواسطة فينسن أبو بكر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل طرده لحصوله على الإنذار الثاني لخلعه القميص أثناء الاحتفال بالهدف.

    المصدر :
  • رويترز

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