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فوز ثمين.. المنتخب الفلسطيني إلى كأس آسيا 2023

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 14 - يونيو - 2022 8:23 مساءً
المنتخب الفلسطيني

المنتخب الفلسطيني

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تمكن المنتخب الفلسطيني من بلوغ من بلوغ نهائيات كأس الأمم الآسيوية لعام 2023 للمرة الثاثلة على التوالي، بعد فوز ثمين على نظيره الفلبيني برباعية نظيفة.

وتصدر المنتخب الفلسطيني مجموعته الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، ليضمن المركز الأول المؤهل إلى البطولة الآسيوية.

وبهذه النتيجة وصل المنتخب الفلسطيني إلى كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه والثالثة على التوالي أيضا، بعد أن شارك في نسختي 2015 و2019.

وكان أول تأهل للفلسطينيين إلى كأس آسيا عام 2015 في أستراليا لكنهم خرجوا حينها من الدور الأول.

وقدم المنتخب الفلسطيني مستوى مميزا في النسخة الماضية من البطولة الآسيوية التي استضافتها الإمارات، إذ خطف نقطتين تاريخيتين من سوريا والأردن في مجموعته التي حل فيها ثالثا خلف أستراليا والأردن.

وسجل الأهداف الأربعة لمنتخب فلسطين في المباراة، صالح شهادة الهدف الأول في الدقيقة 31، تامر سيام الهدف الثاني في الدقيقة 42، بينما سجل محمد يامين هدف في الدقيقة 55 ومحمود عبد وردة الهدف الرابع في الدقيقة 72، ليؤكد تفوق “الفدائي” في المواجهة.

يذكر أن المنتخبات التي تخوض هذه التصفيات هي تلك التي لم تنجح بالوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

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