فوز ثمين لأسود الأطلس على منتخب البرازيل

تمكن منتخب المغرب لكرة القدم (السبت 25-3-2023) من انتزاع فوز ثمين من نظيره البرازيلي في أول اختبار له بعد المشاركة التاريخية في مونديال قطر 2022، وذلك خلال مباراة ودية على الملعب الكبير في مدينة طنجة.

وسجل أهداف المغرب كل من سفيان بوفال (29)، و عبد_الحميد صابيري (79)، فيما أحرز كاسيميرو هدف البرازيل الوحيد (67).

وكان منتخب أسود الأطلس قد حقق إنجازا تاريخيا خلال مشاركته في كأس العالم، بعد أن بلغ دور نصف النهائي، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور.

وتدخل المباراة الودية بين المغرب و البرازيل في إطار المباريات الإعدادية التي سيخوضها المنتخب المغربي استعدادا لتصفيات نهائيات كأس أفريقيا بساحل العاج في 2024.

ويتصدر المنتخب البرازيلي الذي سبق وأن فاز بكأس العالم خمس مرات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات، بينما يحتل منتخب المغرب المركز 11 في التصنيف العالمي.