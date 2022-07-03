فوز ثمين لديوكوفيتش على ريتهوفن يؤهله لمواجهة سينر في ويمبلدون

رفع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مستواه ليضع حدا للمسيرة الحالمة للهولندي تيم فان ريتهوفن المشارك ببطاقة دعوة بعد الفوز عليه 6-2 و4-6 و6-1 و6-2 ويواصل مشوار الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس الأحد.

ويحاول ديوكوفيتش حصد لقبه الرابع على التوالي في ويمبلدون والسابع بصفة عامة هناك. ولم يخسر اللاعب الصربي أي مباراة على الأراضي العشبية في نادي عموم إنجلترا منذ انسحابه بسبب إصابة في المرفق أمام توماس برديتش في دور الثمانية عام 2017.

وسيلعب ديوكوفيتش مع الإيطالي يانيك سينر على بطاقة الظهور في مباراة قبل النهائي يوم الجمعة، بعدما فاز اللاعب البالغ عمره 20 عاما على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الخامس.

وكان فان ريتهوفن في المركز 205 بالتصنيف العالمي الشهر الماضي ولم يفز بأي لقب للهواة قبل تتويجه في سيرتوخبوس بالملاعب العشبية في هولندا وهزم المصنف الأول عالميا دانييل ميدفيديف 6-4 و6-1 في النهائي.

وقال ديوكوفيتش “كانت مواجهة صعبة جدا، لم أواجهه من قبل وهو وجه جديد ببطولات المحترفين”.

وأضاف “كان يخوض سلسلة جيدة بالملاعب العشبية وكنت أدرك أن المباراة لن تكون سهلة أمام هذا الإرسال وهذه الموهبة الكبيرة ولمساته الرائعة وضرباته الأمامية القوية، يمكنه التسبب في كثير من المشاكل واحتجت إلى بعض الوقت للاعتياد على سرعته”.

وكسر اللاعب الصربي إرسال منافسه مرتين في المجموعة الافتتاحية، بينما أنقذ ثلاث فرص لكسر إرساله، ليفوز بأول مجموعة.

وفاجأ فان ريتهوفن (25 عاما)، غير المرشح تماما للفوز أمام الحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى، الجميع تحت الأضواء الكاشفة في الملعب الرئيسي وكسر إرسال اللاعب الصربي، الذي كان يحلم بمواجهته قبل البطولة، في المجموعة الثانية وتعادل لاحقا.

لكن ديوكوفيتش أظهر السبب وراء فوزه في 25 مباراة متتالية على الملاعب العشبية، ورفع مستواه في المجموعة الثالثة وكسر إرسال اللاعب الهولندي مرتين وقضى على الزخم التي اكتسبه.

وكسر اللاعب البالغ عمره 35 عاما إرسال فان ريتهوفن في وقت مبكر من المجموعة الرابعة، ثم كرر ذلك في الشوط السابع ليفرض سيطرته.

واستغل ديوكوفيتش أول فرصة متاحة للفوز بالمباراة بعد ضربة أمامية ناجحة ليواصل سعيه نحو الاحتفاظ باللقب.

وتابع ديوكوفيتش “الأجواء تحت سقف الملعب مختلفة قليلا والأرض كانت زلقة بعض الشيء واحتجت إلى وقت للتكيف لكن بشكل عام أنهيت المباراة بشكل جيد”.

وواصل “أنا محظوظ، ليس من الجيد عدم إنهاء المباراة في نفس اليوم” بعد تخوف البعض من امتداد المباراة إلى يوم الغد بسبب موعد حظر التجوال في الساعة 11 بالتوقيت المحلي.