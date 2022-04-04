فوز ثمين لنادي بالميراس يمنحه لقب دوري ولاية ساو باولو البرازيلية

توج بالميراس بلقب دوري ولاية ساو باولو البرازيلية لكرة القدم بفوز ساحق 4-صفر على ساو باولو اليوم الأحد ليعوض خسارته بفارق هدفين في الذهاب ويحصد لقبه الثاني في 2022.

وخسر بطل كأس ليبرتادوريس وكأس السوبر في أمريكا الجنوبية في لقاء الذهاب 3-1 الأسبوع الماضي لكنه انتفض في الشوط الأول بالإياب وأنهاه متقدما بهدفي دانيلو وزي رفائيل.

وأحرز رفائيل فيجا الهدف الثالث الحاسم بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ثم هز الشباك مجددا بعد تسع دقائق ليتفوق أصحاب الضيافة 5-3 في النتيجة الإجمالية.

وليكتمل اليوم البائس لساو باولو تعرض ظهيره الأيمن رافينيا للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذا ثاني لقب لبالميراس بدوري ولاية ساو باولو خلال ثلاث سنوات في نجاح جديد لمدربه البرتغالي أبيل فيريرا.

وأصبح فيريرا أول مدرب من خارج أمريكا الجنوبية يحقق كأس ليبرتادوريس مرتين وذلك في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي وتوج الآن بلقبه الخامس من انضمامه للنادي في 2020.

ويبقى بالميراس ضمن المرشحين للفوز بدوري الدرجة الأولى البرازيلي الذي ينطلق الأسبوع المقبل.