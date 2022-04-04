الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فوز ثمين لنادي بالميراس يمنحه لقب دوري ولاية ساو باولو البرازيلية

4 - أبريل - 2022
نادي بالميراس

نادي بالميراس

A A A
طباعة المقال

توج بالميراس بلقب دوري ولاية ساو باولو البرازيلية لكرة القدم بفوز ساحق 4-صفر على ساو باولو اليوم الأحد ليعوض خسارته بفارق هدفين في الذهاب ويحصد لقبه الثاني في 2022.

وخسر بطل كأس ليبرتادوريس وكأس السوبر في أمريكا الجنوبية في لقاء الذهاب 3-1 الأسبوع الماضي لكنه انتفض في الشوط الأول بالإياب وأنهاه متقدما بهدفي دانيلو وزي رفائيل.

وأحرز رفائيل فيجا الهدف الثالث الحاسم بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ثم هز الشباك مجددا بعد تسع دقائق ليتفوق أصحاب الضيافة 5-3 في النتيجة الإجمالية.

وليكتمل اليوم البائس لساو باولو تعرض ظهيره الأيمن رافينيا للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذا ثاني لقب لبالميراس بدوري ولاية ساو باولو خلال ثلاث سنوات في نجاح جديد لمدربه البرتغالي أبيل فيريرا.

وأصبح فيريرا أول مدرب من خارج أمريكا الجنوبية يحقق كأس ليبرتادوريس مرتين وذلك في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي وتوج الآن بلقبه الخامس من انضمامه للنادي في 2020.

ويبقى بالميراس ضمن المرشحين للفوز بدوري الدرجة الأولى البرازيلي الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

الفنانة المصرية ساندي
ساندي تتحدث عن علاقتها بطليقها.. بنعامل بعض بالحسنى
الإعلامي رامز جلال
أخي فوق الشجرة.. رامز جلال يطرح بوستر فيلمه الجديد
علم اميركا
شركات أمريكية تستعد لطرح نظام عمل جديد.. اليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
اطلاق نار
قتل شقيقه وهرب.. جريمة تهز صباحية العيد في طرابلس
كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟