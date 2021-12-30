الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 31 ديسمبر 2021 |
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فوز ساحق لمانشستر يونايتد على بيرنلي

منذ ساعتين

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حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من الإسكتلندي سكوت مكتوميناي ومدافع بيرنلي بن ميي بالخطأ في مرماه والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق 8 و27 و35 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف اليتيم آرون لينون في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، أنهى فريق “الشياطين الحمر” عام 2021 بفوز ثمين، ورفع رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز السادس، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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