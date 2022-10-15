السبت 19 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
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فوز سادس للبرج ورابع للنجمة في بطولة كرة القدم

منذ 8 دقائق
فوز سادس للبرج ورابع للنجمة في بطولة كرة القدم

فوز سادس للبرج ورابع للنجمة في بطولة كرة القدم

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حقق البرج المتصدر فوزه السادس تواليا على الاخاء الاهلي عاليه صاحب القاع بثنائية نظيفة 2 – 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة في المرحلة السادسة.

وسجل للبرج محمد صادق وستيفان سارفو، ليرفع فريقهما رصيده الى 18 نقطة كاملة. في حين لم يدخل الفريق الجبلي بعد لائحة النقاط في المسابقة.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق النجمة فوزه الرابع على ضيفه طرابلس الرياضي وصيف القاع 2 – 0.

وسجل للنجمة عبيدة الحلبي خطأ في مرمى فريقه وخليل بدر. ورفع النبيذي رصيده الى 13 نقطة، مقابل نقطة واحدة لطرابلس الذي عانى خسارته الخامسة.

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