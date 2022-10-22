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فوق الخيال.. "موسم الرياض" يدخل موسوعة غينيس

منذ 40 دقيقة
موسم الرياض

موسم الرياض

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انطلقت في السعودية، الجمعة، فعاليات النسخة الثالثة من فعاليات موسم الرياض الترفيهي تحت شعار “فوق الخيال”، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن حفل الافتتاح شهد حضور مئات آلاف الأشخاص.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن حفل الافتتاح قد دخل موسوعة غينس للأرقام القياسية بعدما تضمن أكبر عرض بالطائرات المسيرة “الدرونز” شهده العالم حتى الآن.

وبحسب القائمين على موسم الرياض، فإن هذه النسخة تعد أكبر فعالية ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.

ومن أهم تلك المناطق “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” والمربع 8 و”رياض سكاي”، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضا فنيا متنوعا، و8 عروض عالمية، و65 يوماً من الألعاب النارية.

ويهدف موسم الرياض إلى جعل العاصمة السعودية وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج “رؤية السعودية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وانطلق موسم الرياض للمرة الأولى عام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وانطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

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