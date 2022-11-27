فولر يمنح كوستاريكا الفوز على اليابان قبل نهاية المباراة بدقائق

أهدرت اليابان فرصة للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم مبكرا بخسارتها 1-صفر أمام كوستاريكا بفضل هدف كيشر فولر قبل عشر دقائق من نهاية مباراة لم تسنح لها خلالها أي فرصة الأحد.

وفشلت اليابان في مواصلة الزخم الذي قادها للفوز المفاجئ 2-1 على ألمانيا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة وستندم على الفرص الضائعة بعد أن أظهرت القليل من الإبداع أمام كوستاريكا، التي دافعت بحزم بعد هزيمتها الساحقة 7-صفر أمام إسبانيا في المباراة الماضية.

وعلى عكس سير ال لعب، ومن محاولة كوستاريكا الوحيدة على المرمى في المباراة بالكاملا، سدد فولر كرة ساقطة من عند حافة منطقة الجديد بعيدا عن متناول الحارس شويتشي جوندا لتستقر الكرة في الشباك.

كافحت اليابان بشدة لإنقاذ شيء ما من المباراة لكنها فشلت في صنع مساحة وتعرضت للضغط في اللحظات الأخيرة.

وباتت اليابان أمام موقف صعب للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث تلتقي مع إسبانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة يوم الخميس المقبل 1\12\2022.