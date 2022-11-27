فولكروغ ينقذ ألمانيا في مواجهة نارية مع إسبانيا

ألمانيا تحصل على أول نقطة بتعادلها مع إسبانيا (رويترز)

تمسكت ألمانيا حتى اللحظات الأخيرة بأمل تجنب الخروج المبكر مرة أخرى من كأس العالم لكرة القدم بعدما انتزعت التعادل 1-1 مع إسبانيا بعدما سجل البديل نيكلاس فولكروغ هدف التعادل في الدقيقة 83 ليلغي تقدم المنتخب الإسباني بهدف ألفارو موراتا.

وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الألماني بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام كوستاريكا بعد أربعة أيام، كما تعني أن إسبانيا ما زالت لم تضمن بعد مكانها في أدوار خروج المهزوم.

وكان المنتخب الألماني يواجه خطر الخروج مرة أخرى من دور المجموعات في كأس العالم قبل أن يستغل فولكروغ كرة قاتل عليها جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد في سقف مرمى حارس إسبانيا أوناي سيمون.

وزاد موراتا، الذي كان بديلا هو الآخر، من معاناة الألمان عندما حول برشاقة تمريرة عرضية من جوردي ألبا إلى الشباك في الدقيقة 62.

وبدا المنتخب الإسباني أكثر ارتياحا منذ البداية، واخترق الدفاع الألماني بتمريراته القُطرية، وكاد داني أولمو أن يسجل مبكرا في الدقيقة السابعة لكن تسديدته لمسها الحارس مانويل نوير ثم اصطدمت بالعارضة.

واعتقد فريق المدرب هانز فليك أنه تقدم على عكس سير اللعب في الدقيقة 39 عندما وضع المدافع أنطونيو روديجر الكرة برأسه في الشباك عقب ركلة حرة نفذها يوزوا كيميش، لكن الاحتفالات الألمانية توقفت عندما قرر حكم الفيديو سريعا أنه كان متسللا.

وأنقذ سيمون حارس إسبانيا أول فرصة في الدقيقة 56 عندما وقع فريقه في مأزق وهو يحاول الخروج بالكرة من الدفاع، مما سمح لكيميش بالتسديد من داخل المنطقة لكن سيمون تدخل ببراعة.

وتتصدر إسبانيا الترتيب بأربع نقاط وتحتاج فقط إلى التعادل مع اليابان في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة لتضمن التأهل. وسيضمن الفوز التأهل للمنتخب الإسباني في صدارة المجموعة.

وتتذيل ألمانيا، التي خسرت 2-1 أمام اليابان في مباراتها الأولى، الترتيب بنقطة واحدة. ويحتاج المنتخب الألماني إلى الفوز على كوستاريكا يوم الخميس وانتظار خسارة اليابان. وإذا تعادلت اليابان فإن الأمر سيعتمد على فارق الأهداف أو الأهداف التي سجلتها ألمانيا واليابان.