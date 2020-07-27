“فولكس واغن” تكشف الستار عن أحدث سيارة كهربائية في العالم

أعلنت شركة فولكس واغن الألمانية أحدث نموذجا من السيارات ID الصغيرة المصممة لتكون من بين أفضل وأرخص السيارات الكهربائية في العالم.

وبالنظر إلى الفيديوهات المسربة نلاحظ أن المركبة الجديدة والتي من المفترض أن تحمل اسم ID.3، أتت بهيكل هاتشباك صغير شبيهة من حيث التصميم بهياكل سيارات Golf الحديثة، لكن بتعديلات توحي بأن السيارة تحمل روح المركبات الكهربائية.

وما يميز هذه المركبة عن سيارات Golf هو أنها بنيت على منصات MEB، إضافة إلى تصميم الواجهة الأمامية فيها والتي أتت بخط مضيء على كامل عرضها، وشعار مضيء أيضا يبين علامة فولكس فاغن الشهيرة، إضافة إلى تصميم الباب الذي يعلو صندوق الأمتعة الخلفي والذي أتى بانحناءات مميزة تجعله يبدو وكأنه مزود بجنح هوائي صغير.

أما المقصورة فأتت بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة القيادة حصلت على شاشتين، واحدة صغيرة قبالة السائق، وأخرى أكبر تعمل باللمس في منتصفها، والمقود جاء مختلفا عن جميع المقاود الموجودة في سيارات فولكس الحالية، وزود بأزرار تعمل باللمس.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 204 أحصنة، وأن تزود ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 300 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، أما سعرها في الأسواق فيجب أن يكون نحو 20 ألف يورو.

وتصنف شركة فولكس فاجن من الشركات الصناعية الألمانية الكبرى، أسسها حزب العمال الألماني عام 1937، ومقرها فولفسبورغ، سكسونيا السفلى، في ألمانيا، وتتبع لمجموعة شركات فولكس فاجن. تنتج الشركة سيارات فولكس واغن إحدى السيارات الأكثر مبيعاً حيث وتمثل الآن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، بعد تويوتا.

وتمتلك ماركات فولكس واغن واودي وسيات وسكودا وبنتلي وبوغاتي ولامبورغيني وشاحنات “في دبليو”، وفي عام 2011 فقط، باعت فولكس واجن أكثر من 8 ملايين سيارة حول العالم.