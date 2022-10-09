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فى ذكرى رحيل غيفارا.. أبرز الممثلين الذين جسدوا شخصيته

منذ 59 دقيقة
تشي غيفارا

تشي غيفارا

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يتزامن الأحد التاسع من أكتوبر مع ذكرى مقتل تشي غيفارا الذى طالما كان رمزًا بالنسبة للملايين حول العالم، ما جعل قصة حياته جاذبة لكثيرين ممن عملوا على تحويلها لأعمال سينمائية شارك في بطولتها العديد من النجوم أبرزهم النجم المصرى عمر الشريف أثناء رحلته في عالم هوليود، مثلما يظهر خلال التقرير التالى الذى نسلط فيه الضوء على أبرز الممثلين الذين جسدوا قصة حياته بأعمال مختلفة.

عمر الشريف بفيلم ” Che! “عام 1969

النجم العالمى عمر الشريف وبعد وفاة غيفارا بعامين فقط حيث توفى الأخير فى عام 1967، قام ببطولته فيلم ” Che! ” عام 1969، وهو من تأليف ديفيد كارب ومن إخراج ريتشارد فليشر، وتم إخراج العمل باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

فرانسيسكو رابيل بفيلم ” El Che Guevara “

قبل عمر الشريف قام الممثل الممثل الإسبانى فرانسيسكو رابيل ببطولة فيلم ” El Che Guevara “الذى عرض عام 1968، وقام فيه بالتعرض لحياة غيفارا.

عام 2005 أيضاً شهد قيام الممثل الإسبانى إدواردو نورييجا بفيلم عن الراحل غيفارا، وذلك من خلال فيلم ” Che Guevara ” الذى عرض عام 2005 وهو من تأليف وإخراج جوش ايفانز.

بينيشيو ديل تورو عام 2008

بعد ذلك يأتى بينيشيو ديل تورو الذى قدم شخصية غيفارا ببراعة متناهية، نال عليها إشادات نقدية واسعة، بفيلمى “Che: Part One ” و” Che: Part Two ” عام 2008 للمخرج ستيفن سودربرج.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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