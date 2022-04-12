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فياريال يطرد بايرن ميونخ خارج أبطال أوروبا!

13 - أبريل - 2022
"كووورة"
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حقق فياريال، مفاجأة مدوية بإقصاء بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، بالتعادل معه 1-1، في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وتأهل الفريق الإسباني للمربع الذهبي، بعد فوزه بمجموع المباراتين (2-1)، حيث فاز ذهابًا في معقله بهدف دون رد.

هدف بايرن جاء بأقدام روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 52، قبل أن يأتي الرد من فياريال في الدقيقة 88 عبر صامويل تشوكويزي.

ولم يستطع بايرن ميونخ، تعويض الهدف القاتل، لتمر الدقائق دون أن ينجح في الوصول لمرمى ضيفه، الذي ظفر ببطاقة التأهل على حسابه.

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